紓困要現金、防疫要口罩 謝龍介：歐美發現金不是笨蛋

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，國民黨部副秘書長謝龍介及台南市議會國民黨團今天開記者會，要求政府紓困要發現金，防疫要免費給口罩，依照排富條款在一定所得以下的民眾通通都要發現金，讓人民快速紓困，謝龍介更說，美國、歐洲都在發現金，難道這些領導人是笨蛋嗎？這是為了讓人民手邊能馬上有錢。

國民黨部副秘書長謝龍介、台南市議會國民黨團書記長王家貞以及台南市議員蔡淑惠、盧崑福、曾培雅、林燕祝、許至椿、尤榮智、李中岑、李鎮國開記者會，呼籲政府「紓困要現金，防疫要口罩」。

謝龍介表示，這次疫情造成各界緊張，現在應把政治放兩旁，國人健康、救經濟為第一優先，可惜這3周以來，國民黨從中央到地方不斷提出「發現金紓困」，行政院長蘇貞昌卻一直要發酷碰券，「現在人民就是經濟困難，還要花4千元消費才能用這1千元酷碰券，應該發現金才能讓大家快速使用」。

謝龍介說，國民黨提出排富條款，只要在一定所得以下的民眾通通都要發現金，美國、歐洲都在發現金，這些領導人都是笨蛋嗎？這是因為可以讓人民手上即刻有錢，之後的振興經濟用什麼券都行，但現在人民就是非常困苦，所以紓困要發現金。另外，「口罩也是紓困之一」，政府應該利用民政系統將口罩免費送到家戶，不要讓大家拿錢去買口罩，也讓辛苦的藥師休息一下。

林燕祝認為「先發現金保命，再發消費券振興」；蔡淑惠則指，台南市政府稱開源節流已省30多億元，建議由台南市政府率先實施發口罩券，讓每個民眾可以免費領口罩，若一個採購1元，188萬人每人100個，預計花1億多元。