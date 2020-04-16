注意！搭台南公車即日起強制戴口罩 未戴最高罰1萬5

搭乘台南市公車的民眾從今天開始須強制戴口罩，否則駕駛可視情況拒載，根據上午觀察，民眾幾乎都知道要戴口罩上車，僅有零星要搭車的人忘記帶口罩出門，在駕駛的勸導下決定不搭車，未發生口角或衝突。

台南市交通局宣布，為避免新冠肺炎群聚風險，民眾搭乘大台南公車應戴口罩，本月9日進行為期一周的勸導緩衝期，即日起民眾上車若未戴口罩，公車駕駛可視情況拒載。

記者實際走訪台南車站，在公車站牌候車的民眾幾乎都有戴上口罩，即使沒有戴，看見要搭乘的公車駛入站區，也會從包包拿口罩出來戴。

交通局指出，因持續宣導多日，民眾配合戴口罩的情況都還不錯，今天只有零星幾名要搭車的乘客忘記戴口罩，但經駕駛勸導，就會從包包或口袋拿出來；有幾名民眾是真的忘記帶口罩，在駕駛勸說下即離開未搭車，過程都相當和平。

交通局表示，依傳染病防治法，乘客若未配合戴口罩搭公車，可開罰3000元到1萬5000元。另外，公車內都有放置消毒用酒精讓乘客使用，車內、轉運站都有加強清潔消毒。