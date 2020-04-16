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颱風豪雨不再挫ㄟ等！嘉市鐵路高架工程改善淹水之苦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供
鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供

嘉義市西區中央大排行經垂楊路、平等街路段，每逢大雨淹水，附近居民直言，遇到颱風、豪雨「挫ㄟ等！」日前透過鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題，讓周遭居民免於淹積水恐懼。

「希望颱風、豪雨不再挫ㄟ等！」嘉義市西區新西里長楊文玲說，中央大排流經該處河道縮減，每逢強降雨，里內平等街到老吸街住戶憂心不已，都不敢出門，因為動不動就淹水，最多淹水超過50公分，希望這次工程後，能有效解決居民淹水惡夢。

永和里長蔡坤宗說，垂楊路800到900多號，每逢颱風汛期就淹水及膝，地方里民都非常期待這次工程，希望完工後颱風不再淹水。

嘉義市政府表示，汛期即將來臨，鐵路高架「中央排水雙孔橋涵」工程，南北雙孔的北側孔箱涵已接近完工，南側孔箱涵預計6到7月完工。靠近鐵道北側巷弄，鐵高工程也增設排水管路，可承接垂楊路巷弄排水，達到防淹水效果。

鐵道局說明，原本中央排水箱涵容量不夠、通水斷面也低，因此當雨量過大時，中央排水溢流、周邊巷道積水無法排入，因此造成附近居民屢受積水之苦，改建後，箱涵高度提高，既有軌道、臨時軌高度更高，就算中央大排水位高漲，也不易淹到鐵軌，因改建後箱涵寬度更寬、通水容量更大，強降雨大水也能順利通過。

工程施作期，鐵道局增設自動預警抽水系統，中央排水水位上升到警示高度，監管人員即可開動抽水系統。10組抽水機分別為4組15馬力、6組30馬力，與嘉義市政府兩台抽水機一起啟用時，將可以把上升的水量直接抽往下游，不讓積水從大排溢流到左右道路與民宅。

鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供
鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供
鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供
鐵路高架C602標，興建跨越中央排水的鐵路高架臨時軌雙孔橋涵工程，將解決垂楊大橋下方中央排水問題。圖／嘉義市府提供

淹水 嘉義 颱風

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