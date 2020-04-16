疫情衝擊阿里山遊客少 生態保育變更好升天鳳蝶飛舞
新冠肺炎疫情衝擊觀光，嘉義縣阿里山森林遊樂區清明連假出現大量遊客群聚，遭中央疫情指揮中心發細胞簡訊警示，遊客下滑，長期駐守阿里山的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察，疫情爆發後，山上遊客直直落，少了人為干擾，生態保育變更好。
為期1個月阿里山櫻花季落幕，今年只有去年遊客的4成，蘇家弘觀察保育帝雉族群，還有帝雉與藍腹鷳同台覓食；還發現升天鳳蝶採花蜜，園區海芋、豔紫杜鵑（平戶杜鵑）、大島櫻等綻放，還有慈雲寺景觀台雲海等生態美景。
「這是春天最美麗邂逅」，蘇家弘說，盛開花朵招引蝴蝶，美麗「升天鳳蝶」採蜜，無人為干擾，族群增加，讓人驚豔，劍鳳蝶也稱升天鳳蝶，最大特徵是一條條很像DNA跑電泳後出現的黑色條紋，就在黑色間隔中，卻是近乎透明玻璃藍，漸層變成薄紗似花粉黃色斑紋，光線穿透晶瑩剔透如水晶，在陽光下似鏡面，將光線亮澄澄反射出去。
台灣曾是享譽國際蝴蝶王國，最多有400多種，1960年代外銷國外蝴蝶1年高達千萬隻，做成標本及書卡等，人為捕捉濫墾濫伐，棲息地減少，蝴蝶王國美名不在，許多蝴蝶瀕臨絕種，農委會特生中心調查，升天鳳蝶族群減少，蝶迷形容，升天鳳蝶喜歡乘風而來，飄逸群花，停也安然，飛也安然，自在於天地間，堪稱「花精靈」。
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