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疫情衝擊阿里山遊客少 生態保育變更好升天鳳蝶飛舞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供

新冠肺炎疫情衝擊觀光，嘉義阿里山森林遊樂區清明連假出現大量遊客群聚，遭中央疫情指揮中心發細胞簡訊警示，遊客下滑，長期駐守阿里山的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察，疫情爆發後，山上遊客直直落，少了人為干擾，生態保育變更好。

為期1個月阿里山櫻花季落幕，今年只有去年遊客的4成，蘇家弘觀察保育帝雉族群，還有帝雉與藍腹鷳同台覓食；還發現升天鳳蝶採花蜜，園區海芋、豔紫杜鵑（平戶杜鵑）、大島櫻等綻放，還有慈雲寺景觀台雲海等生態美景。

「這是春天最美麗邂逅」，蘇家弘說，盛開花朵招引蝴蝶，美麗「升天鳳蝶」採蜜，無人為干擾，族群增加，讓人驚豔，劍鳳蝶也稱升天鳳蝶，最大特徵是一條條很像DNA跑電泳後出現的黑色條紋，就在黑色間隔中，卻是近乎透明玻璃藍，漸層變成薄紗似花粉黃色斑紋，光線穿透晶瑩剔透如水晶，在陽光下似鏡面，將光線亮澄澄反射出去。

台灣曾是享譽國際蝴蝶王國，最多有400多種，1960年代外銷國外蝴蝶1年高達千萬隻，做成標本及書卡等，人為捕捉濫墾濫伐，棲息地減少，蝴蝶王國美名不在，許多蝴蝶瀕臨絕種，農委會特生中心調查，升天鳳蝶族群減少，蝶迷形容，升天鳳蝶喜歡乘風而來，飄逸群花，停也安然，飛也安然，自在於天地間，堪稱「花精靈」。

春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
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春天最美麗邂逅，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀察拍攝阿里山森林遊樂區升天鳳蝶採花蜜。圖／蘇家弘提供
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阿里山 疫情 嘉義

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