社區防疫領頭羊 新港鄉社區防疫行動委員會成立

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣出現2例境外確診，有「小鎮醫師」稱譽的嘉義縣新港鄉開業醫師陳錦煌，發起全國社區防疫行動聯盟，期超前部署，防止社區感染，經鄉長林茂盛召集，全縣第一個新港社區防疫行動委員會成立。

陳錦煌說，社區防疫行動委員會成立，感謝縣長翁章梁大力支持，這是嘉義縣超前部署防疫工作，更是全國鄉鎮市的首例，昨天成立會議，討論如何處理假消息，如何協助公共空間消毒，如何發現不同場所，如廟口、小吃部、老人會館的可能感染風險。

防疫委員會決定每2周開會一次，由民政課長擔任執行長，新港文教基金會執行長任副執行長，隨時透過Line群組聯繫，發現問題解決問題。

鄉長林茂盛說，行動委員會由他與新港議員陳文忠、林秀琴、葉孟龍，新港文教基金會董事長陳政鴻，陳錦煌，新港鄉公部門以及民間團體共同成立，希望建立良好溝通管道，傳遞正確資訊，普及防疫知識，讓新港鄉成為「好嘉園」。

台大醫學院畢業的新港文教基金會創辦人陳錦煌醫師，曾任政務委員及九二一大地震重建會執行長，2003年SARS爆發，他以社區營造學會理事長發起全民量體溫，阻止SARS進入社區，成功抗煞，但面對新冠肺炎，全民量體溫這招失靈，原因是染煞有發燒特性，但新冠肺炎無症狀也會感染。