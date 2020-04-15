疫情影響 嘉義縣外銷花卉受困國內

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣洋桔梗、國蘭等花卉內外銷市場皆受到重大衝擊，農委會日前提出補助外銷運費補貼，但有農民反映，此補貼僅有貿易商受益，農民無法拿到補助，看著堆在包裝場無法出國的花卉，欲哭無淚。

嘉義縣政府農業處長許彰敏表示，為協助花農販售滯銷花卉，農委會陸續提出紓困貸款方案，嘉義縣府也將結合通路商進行國內外展售活動，並採購嘉義縣花農的花卉設置裝置藝術，除了協助花農，也能讓因疫情感到情緒低落的民眾，看到裝置藝術後心情變好。

知情人士表示，農委會目前針對花卉進行的新冠肺炎影響補助，僅協助補貼貿易商的外銷運費，但現在花卉根本賣不出去，提供運費補助農民也無法受益，應考量開發東南亞等其他外銷市場，避免作物受限部分國家，導致內銷市場價格崩盤。

嘉義縣新港花卉第6班員林惠蘭表示，受景氣影響，洋桔梗的販售情況從選舉前就開始走下坡，新冠肺炎疫情爆發後，大陸最大的花卉市場因封城停擺，讓東南亞貿易商轉而向台灣購買，雖有稍微平衡，但隨著洋桔梗主要外銷國日本疫情嚴重，活動全部取消，讓購買量減少。

林惠蘭表示，部分外銷貿易商向農民收貨後賣不出去，且外銷運費高昂，因此轉入內銷市場，造成內銷供過於求，以往洋桔梗在內銷拍賣市場，品質好且具特殊性的最高1把10支可賣到500多元，但目前最低1把賣不到100元，洋桔梗花苗4個月前就先訂貨，花農擔心賣不了錢，都不敢訂太多。

嘉義縣竹崎國蘭產銷班長朱永義表示，他們班的國蘭產量占全台10分之1，往年可出貨300萬枝苗，約有2千多萬收益，但今年因疫情出口量為零，甚至農民去年出口的花卉也因賣不出去，農民至今都還沒收到錢。