台南明年龍舟賽改地點？ 民俗研究者：百年來都在安平

台南市議會議長郭信良今天建議明年的龍舟賽能改到嘉南大圳，市長黃偉哲也認為若水文環境適合，樂觀其成。從事民俗研究的邱貞貞說，從日治以來，台南的龍舟賽都在安平舉行，從未在其他河道辦過。

郭信良今天參加安南區嘉南大圳水上活動中心動土典禮，以嘉南大圳下游水質已改善，建議明年在媽祖宮舉辦龍舟賽。對此建議，黃偉哲說，水上活動中心若能在明年6月前提早完成，而水文環境也適合划龍舟，若一邊慶祝落成，一邊辦龍舟賽也是美事，站在市府的立場是樂觀其成。

邱貞貞說，台灣划龍舟始於1684年，但當時是港口的漁民自己辦，以漁船代替龍舟，看誰的速度快。正式有龍舟賽是1910年起，河道都在安平，起點約在安平石門國小旁碼頭，沿著水道划滑經安平路，轉到協進國小，經過藥王廟到民族路景福祠處。後來運河開通後，改在運河南段舉辦龍舟賽。

光復後龍舟賽，從運河南段府前路新南橋划到財政部關務署高雄關嘉南分關處，長約兩百公尺。1962年龍舟賽，卻發生民眾擠在新南國小旁運河1艘廢棄漁船上看比賽，因為重心不穩翻覆，釀成22人溺斃的慘劇，以致龍舟賽停辦11年，直到1973年才恢復舉辦，並改到運河北段舉行迄今。