春天不見綠意飄枯葉 台南左鎮化石園區搶救鎮園雨豆樹

台南市左鎮化石園區中庭廣場的雨豆樹，是舊菜寮化石館時代由光榮國小師生所共同種下，樹齡已近半百，左鎮化石園區開幕後，老樹更成「鎮園之寶」，但在四月春暖花開的季節卻不見以往枝葉繁茂的景象，反而不斷飄下枯葉，園方請專家診斷後今天展開搶救，期早日恢復雨豆樹往日生機。

園方表示，雨豆樹歷經菜寮化石館兩年的改建工程，以及遊客長時間踩踏，導致土壤硬化，生活棲地嚴重受到干擾，目前著手進行雨豆樹病蟲害防治及棲地改善作業，期許雨豆樹能早日恢復往日枝葉茂盛姿態，未來也將限制遊客進入雨豆樹下踩踏。

左鎮化石園區已請台南農改場所學者前來健診，再由樹藝師進行噴藥，並在老樹周邊埋入50餘支通氣竹管，希望先透過蟲害防治和增加土壤透氣性來改善雨豆樹病況。

園區邀請樹藝師為光榮國小機會教育，透過近距離觀摩，學習如何從樹的姿態讀懂樹的語言，進一步與大樹共存共榮，校長與主任也講述當年種樹故事，重溫雨豆樹與光榮國小的感情，雨豆樹不僅僅是老樹，也是光榮師生校園認同的起點。

光榮國小校長蔡坤良表示，面對老樹生病，全校師生都很關注，希望這次治療能讓雨豆樹回復以往風采；站在教育的立場，也同時教導學生該如何面對生活中的一草一木，讓學生去尊重每一件生命，園區醫治老雨豆樹也讓學生上了一堂不一樣的生命教育課程。