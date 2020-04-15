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民進黨縣市黨部主委選舉 蔡旺詮建議延後
民進黨台南市黨部主委之戰，市黨部評議召集人潘新傳已在今天上午登記，評委陳世輝也在下午完成登記，原欲參選的市議員蔡旺詮則決定不登記，但他強調，下屆一定會選。
陳世輝今天中午兩點由支持者陪同到市黨部登記參選，他仍強調自己的主張，就是呼籲所有主委參選人除了適用「排黑條款」，應自請檢調單位自我調查；建議要比照總統、巿長初選，舉辦主委選舉公開辯論會就黨務改革、黨務經營、黨務策略發展。他強調，黨務改革是必需的、迫切的，且先從台南巿黨部做起。
蔡旺詮說，原規畫要參選主委，但考慮到疫情當前，人民所關心的是健康與安全基於，對政黨家務事並不關心，黃偉哲防疫為重的考量，決定不參選這次台南市黨部主委，但他強調，兩年後的主委之戰，他一定會挑戰，而且已告知市長黃偉哲及立委陳亭妃。另蔡旺詮仍認為，在此防疫當頭，還是建議應延後選舉。
政界人士分析，若蔡旺詮不參選，就是潘新傳與陳世輝對戰，不過，因兩人知名度都不高，預料投票率會很低。也有政界人士認為，公職人員較了解基層心聲，也貼近民意，未來應多鼓勵民意代表來挑戰黨部主委之職，以免有隨派系起舞的現象發生。
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