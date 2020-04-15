農曆3月23日媽祖生 雲林各廟有吃「蘋」安、送消毒酒精

今天是農曆3月23日媽祖生，北港鎮朝天宮依古禮為媽祖祝壽，但過程並無開放信徒參加；虎尾天后宮則有信徒提供蘋果讓信徒吃平安、虎尾福安宮送信徒消毒用酒精，祈求疫情早退散。

今年是北港朝天宮媽祖1061周年誕辰祭典，儀式從迎神、初獻禮、讀祝禮、亞獻禮、終獻禮、送神到望燎，全程約1個鐘頭，過程莊敬嚴肅，展現宗教文化傳承意味，由廟方董事長蔡咏鍀主祭、北港鎮長蕭永義等人陪祭。

蔡咏锝表示，因應防疫廟方規畫信徒龍門進、虎門出、神明走中門的參拜動線，民眾入廟得戴口罩跟量體溫，今年取消遶境等大型群聚活動，不過昨天仍舉行媽祖誕辰祭典，雖不開放但還是用虔誠敬畏的心，祈求國泰平安。

福安宮糖廠媽副主任委員高振源說，廟方配合防疫，把供桌擺放到廟埕供民眾祝壽，來減少進廟人潮，今天前來祝壽的信徒比往年減約一半，除備有壽桃吃平安，也贈送信徒一小瓶消毒用酒精。