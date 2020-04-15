防疫的無名英雄 黃偉哲慰勞清潔隊員共進午餐

台南市長黃偉哲今天中午前往南區清潔隊，慰問辛苦的清潔隊員，與隊員共進午餐，並了解心聲；他也叮囑防疫工作的重要性，親切的問候讓隊員們感受暖意。

黃偉哲今天中午由局長謝世傑陪同，慰勞全市約2000名清潔隊員，請大家吃便當。黃偉哲說，台南的環境整潔和防疫工作有賴清潔隊員的辛勞維護和優質服務，清潔隊員除了平日的垃圾清運及環境整理外，最近為了新冠肺炎防疫工作，清明連假前後都動員人力到重要交通場站、景點、商圈、夜市等人潮眾多場址進行消毒工作。另針對即將到來的雨季，登革熱防疫消毒和孳生源清除工作也是緊湊地進行，他稱許清潔隊員是守護清淨家園和市民健康的無名英雄。

黃偉哲在慰勞中，關心清潔隊員如何維護市容環境和執行防疫工作，也叮嚀值勤過程中務必配戴口罩等防護用品，隨時注意安全防護和個人身體狀況，才能繼續為大台南環境整潔奉獻心力。