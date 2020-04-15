愛心蘭花義賣！神農獎得主捐贈嘉義家扶900株蘭花

嘉義縣布袋鎮樹林里蘭園主人周金星，投入蘭花栽培逾30年，獲全國傑出農民神農獎，培植蘭花技術高超，默默行善關懷弱勢貧困，從3月27起至今分3次，共捐贈900株蘭花給嘉義家扶中心義賣，上午嘉義縣議會秘書長黃尚文代表周金星，捐贈第三批300株蘭花，家扶中心主任沈明彥代表受贈，感恩周金星及到場共襄善舉的善心人士。

黃尚文率先掏腰包捐贈家扶10萬元，議員蔡信典也當場認購1萬元1株蘭花；嘉義家扶扶幼主委黃國芳認購3000元蘭花，議員黃金茂也認購10株。

黃尚文居中牽線促成此次愛心捐贈，特別移師到家扶朴子市服務處，讓居住海線民眾有機會就近挑選喜愛的蘭花，嘉義縣社會局長蕭英成受邀觀禮，見證周金星及來賓的善心。

周金星20多年來不間斷捐贈蘭花給許多國中小，美化校園，讓學童在美麗校園活動，增加生活美學，4年前台南大地震，他主動捐出千株蘭花義賣賑災，面對新冠肺炎衝擊各行各業，周金星第三度捐出300株蘭花，拋磚引玉，為社會注入關懷溫情。