豬日本腦炎、牛流行熱 台南市動保處籲畜產業不能輕忽
逐漸進入夏季豬隻日本腦炎及牛流行熱，台南市動保處統計，全市疫苗施打逾9成以上，同時提醒畜牧業，對病媒蚊防治仍不能馬虎。若發現可疑疫情時，應立即與動保處處聯繫，通報專線（06）6323039。
台南市政府農業局長謝耀清說，已啟動畜產業相關防疫宣導作業，其中，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬是日本腦炎病毒的增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊行媒介傳播；除造成母豬流、死產或異常分娩，疫情場內小豬產量也會減少，影響豬肉市場供銷。
為防堵牧場內日本腦炎發生，農業局動保處針對養豬戶實施日本腦炎疫苗輔導免疫計畫，於場內新母豬6月齡及配種前建議各施打1劑，經產母豬每年也應進行補強1劑，南市並未傳出豬隻感染日本腦炎案例。
此外，牛隻受蚊蟲叮咬次數過多，容易發生牛流行熱；臨床上牛隻有高燒、流涎、跛腳、關節腫脹疼痛及泌乳劇減等症狀，造成泌乳量降低，影響市面上鮮乳供給，謝耀清特別提醒養牛戶應在每年2月至3月及7月至8月進行牛流行熱疫苗補強，並要求動保處應主動協助養牛戶訂購疫苗及加強防疫工作。
農業局動保處統計，台南市109年度豬隻日本腦炎疫苗及牛流行熱疫苗施打率已逾9成以上。施打疫苗雖能增加家畜群體的保護力，能大幅減少傳染病的發生；但更重要的是畜牧場內應懸掛足量的捕蚊燈、避免糞肥堆積，落實消毒、疏通溝渠等牧場清潔工作，以減少動物受蚊蟲的騷擾，生產出優質牛乳及健康豬肉。
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