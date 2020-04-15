新化老街百年最好禮物 一銀同意將3間老屋立面蓋回來

台南新化老街上兩側老屋，只有第一銀行新化分行因約20年前要改建大樓，故買下銀行兩側3棟老屋後拆除，在地方反對下大樓未建，但拆除之處卻成了新化老街的「缺口」，第一銀行總務處昨天南下與立委郭國文。與台南市城市文化協會理事長王榮森等地方人土，針對一銀新化分行整修案進行協商，第一銀行同意將過去拆除而消失之老街街面，以仿製之方式重建，讓新化老街東邊街過去銀行兩邊的缺口能補上，可說是新化改制與新化老街100周年的最好禮物。

立委郭國文表示，他在擔任台南市議員期間就相當關注新化老街的文史價值延續，也對老街一銀兩側的缺口感到可惜，擔任立委後積極與第一銀行溝通協調，去年就召開多次之協調會，一銀表示可與銀行外觀工程一併處理。但後來針對街面重建可能之安全問題，一直未能與地方文史工作者有完善的整修共識，修繕工程一直延宕。

台南市城市文化協會理事長王榮森，也前新化社區營造協會理事長，也是大目降文化園區志工大隊長，王榮森表示，終於獲一銀董事長的支持，總務處長代表南下，表達銀行願意以恢復原有老街街面為主要修繕內容，讓新化老街東邊街能恢復過去街面的連續性，讓新化老街滿100歲生日之際，能再現風華。

郭國文服務處指出，第一銀行表示針對過去拆除的老屋建築，內側仍會保留停車空間，不再搭建建物，但已拆除的街面會以仿製的方式重建牆面，延續南側有牛眼窗的設計元素進行街面牆之設計。銀行本體建築則會採仿磨石牆面，仿木窗框來融合老街色調，整修工程也保證今年會完成，來作為新化老街百年生日的禮物。