曼都集團贈百萬長照訪視交通車 給虎尾若瑟醫院助弱勢
投身公益多年的曼都集團董事長賴淑芬，今天代表公司捐贈價值百萬的長照訪視交通車，給雲林在地服務65年的虎尾天主教若瑟醫院。
賴淑芬說，曼都集團傳承創辦人多年來鼓勵做公益，許多設計師在主管帶領下，到全國各地孤兒院、養老院等進行美髮義剪，也因此得知偏鄉獨居長輩無法就醫，意識到協助解決提供長者就醫交通需求。
她表示，希望藉著若瑟醫院長照醫護團隊，將曼都對長者的愛，讓長照交通車跑遍雲林的偏鄉、大街小巷，無限延伸到雲林各鄉鎮村里，提供長者就近就醫。
今天捐贈儀式由賴淑芬代表捐贈車體鎖匙，若瑟醫院院長李聰明代表接受，縣長張麗善等人到場觀禮。李聰明說，院方努力提升醫療服務和品質，目前規畫建置長照復健教育大樓，感謝曼都集團捐贈長照訪視車，讓醫院能更更便捷、更深入進入雲林偏鄉小鎮，服務出不了門的偏鄉長者。
張麗善說，雲林相對其他縣市比較弱數、資源不足，這陣子新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊各行各業，感謝曼都還願意在這樣情況下慷慨解囊，可謂是社會標竿，車輛有旋轉式座椅、收納式桌板，這些都方便長者上下車，未來會充分使用。
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