曼都集團贈百萬長照訪視交通車 給虎尾若瑟醫院助弱勢

投身公益多年的曼都集團董事長賴淑芬，今天代表公司捐贈價值百萬的長照訪視交通車，給雲林在地服務65年的虎尾天主教若瑟醫院。

賴淑芬說，曼都集團傳承創辦人多年來鼓勵做公益，許多設計師在主管帶領下，到全國各地孤兒院、養老院等進行美髮義剪，也因此得知偏鄉獨居長輩無法就醫，意識到協助解決提供長者就醫交通需求。

她表示，希望藉著若瑟醫院長照醫護團隊，將曼都對長者的愛，讓長照交通車跑遍雲林的偏鄉、大街小巷，無限延伸到雲林各鄉鎮村里，提供長者就近就醫。

今天捐贈儀式由賴淑芬代表捐贈車體鎖匙，若瑟醫院院長李聰明代表接受，縣長張麗善等人到場觀禮。李聰明說，院方努力提升醫療服務和品質，目前規畫建置長照復健教育大樓，感謝曼都集團捐贈長照訪視車，讓醫院能更更便捷、更深入進入雲林偏鄉小鎮，服務出不了門的偏鄉長者。