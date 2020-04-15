農民退休制度 嘉義縣農會總幹事：舉雙手雙腳贊成！

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府共同提繳退休儲金。嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，農民退休制度的完整，才是「照顧老農，扶植青農」重要的基本功，農民對於農委會跨出這一步是持很肯定的態度。

黃貞瑜強調，去年在立委陳明文邀集農委會在嘉義縣下鄉，舉辦近十場農民退休儲金條例座談會，場場爆滿，反應熱烈。

雖然農民意見與問題五花八門，農委會主委陳吉仲也知道這是一項艱鉅的任務，諸如實際務農人員資格認定，又或者有許多實際從農者，卻礙於現在法令規範無法加入農保等等因素，未來都將是需要一一解套。

雖然離政策落實還有一段距離，但黃貞瑜認為，只要方向對了，剩下就是更細膩執行過程，為了讓農民有完整退休制度，即使前置作業讓第一線農會增加許多業務量，但轄下農會總幹事都表示樂意全力配合。因為這些都是農民殷殷期盼，有尊嚴有保障的務農，除了達成照顧老農目的，也讓青年從農更有誘因。

嘉義縣青農聯誼會長陳育旗認為，退休制度上路前，應先清查真正農業從業人員，讓以務農為本業、為主要收入者納保才重要，農民退休金計算，不宜列入老農年金，建議與目前許多青農加入的勞保接軌， 才有誘因。