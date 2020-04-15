迎接建城400年 台南文學史啟動纂修

中央社 / 台南15日電

迎接台南建城400年，台南市政府文化局委託國立成功大學共同纂修「台南文學史」，攜手為台南歷史的傳承留下註記。台南市政府今天宣布啟動，時間預估是3年，預定2024年出版問世。

文化局今天發布新聞稿指出，台南是文化古都、全台首學，文化教育開發甚早，人文薈萃，文化事業及文學創作成果斐然，其中文人創作甚多，留下傑出佳篇，形成「台南文學」。

台南文學指的是籍隸台南或曾居住過台南，或以台南人地事物景等為題材的文學作品，口傳文學、古典文學、日治時期文學、戰後現當代文學等都是。

文化局人員表示，在台南即將步入建城400年之際，出版台南文學史是在地文化界眾所期盼之事，其實過去已有學者陸續撰寫相關著作，包括彭瑞金的「台南市文學小百科」、龔顯宗的「台南縣文學史（上）」及日本大東和重的「挖掘台灣文學地層」等著作，成為台南文學入門的重要累積。

這次市府特別邀請學術單位共同來承擔「台南文學史」的編纂工作，希望在史料上有較深入的探討，突顯台南具有歷史與文類特色的文學史。

文化局長葉澤山表示，台南文學史的纂修，將分別對台南文學中的原住民、口傳、古典文學、日治時期、現當代、台語文學等，進行時代與文類的研究與撰寫，為台南文學歷史傳承留下註記。

計畫自去年即已展開，獲得成功大學校長蘇慧貞大力支持，文學院院長陳玉女熱心幫贊，由該校中文系特聘教授陳昌明召集邀請國內台文、中文學界過去對於台南文學有相關研究的學者共同參與，將在各自的領域裡發揮所長。以3年為期，預計2024年台南建城400年時正式出版問世。

文化局 日治時期 成功大學

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