台中萬和宮慶祝媽祖誕辰 董事長：申請升格為國定古蹟
台中市有336年歷史的萬和宮媽祖廟，上午依循古禮舉行三獻禮祭典，慶祝媽祖誕辰，同時恭讀祝文，祈求媽祖護佑新冠肺炎疫情早日息滅。
祭典由董事長蕭清杰擔任主祭，南屯區長簡士喆、萬和宮常務董事陳阿水及常務監事簡萬水陪祭。
因應新冠肺炎防疫，萬和宮沒有邀請來賓，觀禮席僅擺設12座位，陪祭生也由5人減為3人，且要求進入宮內必須配戴口罩，做好各項防疫措施。另也透過臉書直播祭典，讓未能到場的信眾觀看。
蕭清杰在祭典後進行工作報告指出，萬和宮的主要財源來自信眾的香火，迄今有6億多財源，計畫增購土地及增建文昌帝殿及太歲殿。
他說，萬和宮重視教育、文化藝推動及文物保存，已向台中市文資處提報將老二媽神像及「福蔭全臺」匾等10件文物登錄為台中市古物，也將向文化部申請萬和宮由市定古蹟升格為國定古蹟。
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