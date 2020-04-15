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祝賀媽祖生 新港奉天宮辦團拜保持社交距離
嘉義縣新港奉天宮因應新冠肺炎疫情，暫緩各項媽祖慶生大型活動，今天上午改以舉辦祈福團拜儀式為新港媽祖慶生，並線上直播抽出「庚子年點燈摸彩送百萬好禮」的各項大獎，受疫情影響廟前攤販生意少超過5成，攤販表示，希望媽祖保佑台灣平安，盡早度過此次疫情。
嘉義縣長翁章梁表示，新港奉天宮往年在媽祖誕辰都會舉辦非常盛大、肅穆的儀式，且是全台拜壽儀式中具有特色及原創性的，雖然今年因新冠肺炎一切從簡，但大家的誠意並無打折，新港日前編一首洗手舞，並透過社區、地方宣導，讓大家注意防疫，相信民眾遵守政府法令規定，防疫一定會成功。
新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮配合政府防疫政策，取消六佾獻壽及媽祖生歌星聯歡晚會活動，並設置單一入口、規劃參拜路線、派駐人員於入口處量額溫，為了大家健康，新港媽祖在大年初四的國運籤就有指示，要大家有耐心，全民團結對抗疫情。
頭獎一輛TOYOTA轎車由第83位點光明燈的桃園岳姓男子抽中，岳男一接到通知電話非常高興，連連向何達煌、翁章梁致謝並表示，要開車帶太太去旅遊。
翁章梁、國策顧問黃銘得、何達煌、新港鄉長林茂盛、嘉義縣議員陳文忠、林秀琴、葉孟龍，及各廟主委等人今天上午聚集新港奉天宮向媽祖祝壽。
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