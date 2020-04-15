墓地變身公園 斗六市林頭里新設鄰里公園

雲林斗六市公正警察派出所後側、原林頭舊公墓，遷葬多年環境雜亂，斗六市公所為妥善運用空間，將耗資3百多萬元，規畫新設鄰里公園預計將6月竣工。

雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋、斗六市代會主席胡克勤、立法委員林文瑞特助黃勝志、林頭里長張雅筑等人及地方鄉親，今天一起舉香参拜祈福工程順利。

林聖爵表示，遷葬多年的林頭舊公墓，現地荒草雜亂恐成治安死角，地方多次反映，經地方民意代表於代表會提案及里長積極爭取，將閒置的6732平方公尺土地，設置為公園。

他說，工程將分三期進行，公園將設置多功能廣場、雙人漫步機、單槓與溜滑梯，還有環園步道、綠美化工程等，今天開工前也進行法會，逐步下挖4公尺深，共尋得14門先民靈骨，並循傳統科儀，安奉於八德公墓。

斗六市公所公用課指出，該土地土壤需重新整地，並得解決原先積水問題，公所完成遺骨清理後接續土壤改良。該工程由翊崴工程顧問有限公司設計、晟恩土木包工業施工、廖振志土木技師事務所監造，工期為60天。