台南火車站前禁停機車 市府挨批「搶錢」

台南市交通局最近在火車站前的北門路畫設紅線，禁止機車臨停，被網友批評是「搶錢」，交通局表示，主要是因為該路段交通流量大，已在民族路東側增設機車停車格，請民眾配合。

有網友在臉書社群質疑台南市政府將台南火車站前的北門路畫紅線禁止機車臨停，是為了開紅單搶錢，交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視台南火車站周邊停車需求及交通秩序改善問題，考量北門路西側（火車站-民族路）路肩寬度不足以劃設停車位，且該路段交通流量高，為避免路邊臨時停車影響交通安全與順暢，該路段西側劃設禁止臨時停車線，實施禁停管制。

王銘德指出，為因應北門路（火車站-民族路）停車需求，已充分利用北門路（火車站-民族路）東側人行道退縮空間設置機車停車位121席，另於民族路與前鋒路口亦闢建有民族路停車場（汽車位28席、機車位53席），請民眾多加利用。

王銘德表示，火車站周邊屬交通繁忙區域，停車空間有限，呼籲民眾多搭乘大台南公車或利用公車轉乘再步行至目的地，除減輕交通壅塞問題，並可響應節能減碳政策。