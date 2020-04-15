媽祖聖誕好日子 民進黨南市黨部主委之爭潘新傳搶頭香
民進黨台南市黨部評議召集人潘新傳，今率先完成黨部主委參選登記。潘新傳表示，未來當選主委後，將結合社會力擴大民進黨的社會基礎，讓民進黨的永續執政。
另一參選人陳世輝下午兩點登記，記者上午詢問潘新傳何時登記，他說低調，不願大張旗鼓，等私下完成登記後會立即發布新聞。不過，潘新傳和陳世輝都選擇今天，也是媽祖聖誕的良辰吉日登記。
潘新傳說，未來若當選主委，將實現以下目標：（1）結合中央與地方執政，中央有心、地方有力，打造綠色進步新台南。（2）積極建立37區主任、婦女部、百工百業後援會，讓黨部成為政治力與社會力的交流平台。（3）定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部。（4）加強關懷與照顧資深老黨員，老黨員為民進黨奉獻一生，黨部更要成為民主老兵們最溫暖的家。（5）擴大青年參與，展開市代對談，成立青年與網路部門，讓守護台灣理念的民主香火世代傳承。
潘新傳表示，民進黨從中央到地方、從過去到現在，都是以黨輔政，協助綠色執政，沒有干預市政的問題。未來當選主委後會致力讓民進黨的價值與社會基礎，成為候選人的勝選基礎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言