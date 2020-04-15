萬用塑膠盒抗疫 蔡育輝贈逾千盒挺新營麻豆警方

台南市議員蔡育輝今天共送出1000多個萬用塑膠盒給新營、麻豆等地員警，方便員警們儲放口罩，蔡育輝指出，他家族企業生產的「萬用塑膠盒」，除可裝飯菜微波，用來儲放口罩更無被污染之虞，用途十分廣泛。

新冠肺炎疫情仍嚴峻，蔡育輝發現該萬用塑膠盒，可讓口罩不受灰塵汙染。他指出，警察工作繁重，防疫需求比一般人要來得更高，因此今舉辦「向辛苦的警務人員致敬」活動，致贈新營、麻豆等分局1千多個萬用塑膠盒供員警們運用，希望在抗疫時發揮「萬用」效果。

蔡育輝指出，由於不少人口罩都不夠用，衛福部宣導用電鍋蒸口罩來延長口罩壽命，他還特別測試萬用塑膠盒微波口罩消毒效果，測試時發現口罩上有一根小鐵絲，所以該萬用塑膠盒只能微波食品，不能微波口罩。