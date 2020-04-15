佳里奇美醫院主動牽線 妙惠居士林助弱勢阿嬤起新厝

台南市社會局照管專員蔡幸幸與佳里奇美醫院個案管理師林佳蓉去年9月4日一同至佳里塭內里阿棗阿嬤家進行照顧需求評估訪視，發現阿嬤家中牆壁泥塊剝落，室內屋漏導致潮濕，阿嬤也因疾病體力不佳臥病在床，無力整理家務，導致屋內環境雜亂不堪；林佳蓉深感阿嬤居住在如此惡劣環境下，回院後積極尋求資源，與公關林正雄專員討論如何協助，並建議是否號召院內同仁擔任志工前往協助清理環境，透過公關林正雄專員聯繫妙惠居士林（妙惠慈善會）及志工前往打掃環境。

妙惠居士林林長吳文正看到房子老舊牆壁剝落，如遇地震恐有塌陷之虞，建議重建一棟簡易屋供其居住較為安全，經阿嬤同意，吳文正連絡水泥、水電及相關廠商設計及簡易裝潢，歷時近4個月終於完成，並選擇良辰吉日今天為阿嬤入厝喬遷，佳里奇美醫院院長周偉倪出席為阿嬤加油；另外勝發家具公司吳登謨及菲夢麗家具公司郭南祥贊助床具三組，將軍區正億棉廠股份有限公司董事長，也是台南寢具棉被產業協會理事長吳松儒，贊助寢具棉被。

林佳蓉說，阿嬤因巴金森氏症行動不便，如沒吃藥更是全身有如癱瘓一般，阿嬤大兒子打零工，二兒子為送貨員，兒子不在身邊對阿嬤的生活是一大挑戰，幸好經由里長協助申請長期照顧服務，透過社會局照顧管理中心照管專員進行失能程度評估後，個案管理師依其需求、擬定照顧計畫後轉介居家服務，有了居家服務員到家協助煮飯、整理家務及餵藥，讓居家環境改善，阿嬤也能按時服藥、疾病獲得控制、精神也清爽，兒子們也能安心的工作。

佳里奇美醫院長照服務機構黃玉惠督導表示，台灣即將進入超高齡化社會，未來失能、失智長者也勢必增多，很感謝妙惠居士林吳文正居士，為阿嬤「起新厝」，有個安全的家，也感謝公關林正雄居中聯繫，促成一樁美事。衛生福利部建置「1966長照服務專線」，民眾若有長照需求，可撥打服務專線，也可撥打06-7262558聯繫佳里奇美醫院社區整體照顧服務中心便有專人提供諮詢，只要是符合申請資格的民眾，照管中心會派照管專員到府進行評估，依長照服務對象及其家屬之需求，個管師會提供量身訂做的照顧服務計畫，提供長輩完善的照顧服務。