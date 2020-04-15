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向媽祖祝壽 黃偉哲呼籲以花代香

中央社 / 台南15日電

今天是媽祖聖誕，台南市長黃偉哲前往中西區大天后宮祭拜祝壽時，不忘保持社交距離，他更利用這個機會推銷火鶴花，呼籲信徒「以花代香」。

黃偉哲昨天、今天連續2天到大天后宮向媽祖祝壽，昨天是宣導入廟人流管制防疫，今天是呼籲信徒「以花代香」，祭拜眾人除黃偉哲手持一柱清香外，其他人雙手合十，神桌上則擺滿鮮花。

大天后宮被選定為台南「鮮花祈福」的示範點，黃偉哲利用這個機會大力推銷火鶴花，他指出，寺廟中除保持社交距離外，拜媽祖也要看誠心，火鶴花在顏色上討喜，外觀更是一個心型，代表愛心向神明祈願。

黃偉哲表示，台南火鶴花產量居全台之冠，品質佳，日本人更是喜歡，但台灣民眾對火鶴花的了解不多，有點可惜，未來市府將把火鶴花列入贈送外賓、訪客的花卉之一。

黃偉哲同時也提到台南防疫現況說，目前台南市的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例數，在6都中是最少的，這是市民共同的努力，保重自己，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，看到大家平安，媽祖也會開心。

火鶴花是台南重要的花卉產業，生產面積約53公頃，占全台生產面積32.8%，以外銷為主，外銷量約占總量的70%，主要出口國家是日本、新加坡、澳大利亞；但因受到新冠肺炎疫情衝擊，今年1月至3月外銷量較去年同期減少20%。

火鶴花 黃偉哲 社交距離

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