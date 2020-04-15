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肥料實名制上路前預購不算數 經銷商、農民：裝孝維

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，目前正值嘉義縣水稻抽穗期，急需施肥，農民為買不到肥料叫苦心急。記者魯永明／攝影
農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，目前正值嘉義縣水稻抽穗期，急需施肥，農民為買不到肥料叫苦心急。記者魯永明／攝影

農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，目前正值嘉義縣水稻抽穗期，急需施肥，農民為買不到肥料叫苦心急，實名制加重鄉鎮農會工作量，公告規定之前預購肥料未到貨不算數，要重新登記，肥料經銷商、太保市新埤里長徐錦昌，拿出一大疊農民登記的資料，無奈地說，這些全不算數，真是「裝孝維」、愚弄農民。

多名農事小組長一大早就到徐錦昌肥料行，了解新制及肥料何時到貨，小組長劉武霜得知之前預購不算數，氣得說，水稻急需施肥，之前登記預購等3周等不到，又要重新登記，若再等3周，水稻抽穗關鍵期結束，施肥也沒用，稻作減產恐比天災、病蟲害還嚴重。

徐錦昌氣得揚言，「我不再賣台肥肥料，要買去農會登記」，他說，台肥轉來農糧署新規定：之前預購肥料，如果還沒到貨將全部不算，今天起重新預購肥料，請帶身份証明文件、地段地號、匯款帳號，申請補助購肥。

他說，農委會統一調配肥料應因地制宜，屏東水稻抽穗期結束，彰化至嘉南平原水稻正在抽穗，急需施肥，應優先調配，製造肥料公司不只台肥，但農民習慣用台肥，台肥民營化股票上市，不根據市場供需，卻走回頭路實名制配售，讓人不解。

太保農會為因應實名制，臨時增派人員用電腦登打農民之前預購近3000包資料，除個資還須登打每筆土地資料，費時費工；水稻產區鄉鎮市農會上午也增加工作量。農民詢問登記肥料配售多少？何時到貨？農會人員說，要等農糧署核定通知。

縣農會總幹事黃貞瑜說，今年農作面積與去年差不多，但肥料需求增加10%，顯示疫情影響，部分農民恐慌囤積心理，影響急用肥料的農民，實名制度將增加基層農會的業務量，但只要能解決肥料之亂，農會也會配合農委會政策。

農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，規定之前預購肥料未到貨不算數，太保市新埤里長徐錦昌，拿出一大疊農民登記的資料，無奈地說，這些全不算數，真是裝孝維、愚弄農民。記者魯永明／攝影
農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，規定之前預購肥料未到貨不算數，太保市新埤里長徐錦昌，拿出一大疊農民登記的資料，無奈地說，這些全不算數，真是裝孝維、愚弄農民。記者魯永明／攝影
多名農事小組長一大早就到徐錦昌肥料行，了解新制及肥料何時到貨。記者魯永明／攝影
多名農事小組長一大早就到徐錦昌肥料行，了解新制及肥料何時到貨。記者魯永明／攝影

農民 農委會

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