感心！業績少5成台南2旅宿業者捐300份餐盒挺奇美

新冠肺炎疫情重創各行各業，台南商務會館、安平福爾摩沙酒店雖業績下滑逾5成，今上在台南市長黃偉哲見證，聯合捐贈300份自家星級餐盒及300杯養生茶，為永康奇美醫學中心醫護人員打氣，讓與會人員直說足感心。

聯合捐贈儀式上午安排在奇美醫學中心戶外舉行，台南市長黃偉哲、台南商務會館董事長謝文祥、安平福爾摩沙酒店總經理凃振中、奇美醫學中心院長邱仲慶等人與會。

謝文祥、凃振中表示，對抗疫情是一場長期抗戰，第一線醫護人員非常辛苦，更需要大家支持及鼓勵，雖然迄今業績衰退5成，仍開心為第一線醫護人員打氣，也籲請社會各界多多支持醫護人員。

邱仲慶說，奇美醫學中心超前部署防疫事項，早在1月23日部署好初步防疫篩檢站及動線規劃，以確保到院就醫病人、陪病家屬及醫院同仁健康狀態，感謝台南商務會館、安平福爾摩沙酒店為醫護人員加油。

黃偉哲除頒獎感謝業者也指出，兩家業者雖受疫情波及，仍咬緊牙根付出為防疫人員加油，愛心精神令人感佩。他也說，台南在六都確診人數最少，對台灣防疫有信心，籲請市民遵照中央疫情指揮中心及市府指示防疫，切莫大意放鬆。