快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

感心！業績少5成台南2旅宿業者捐300份餐盒挺奇美

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南商務會館董事長謝文祥（右二）、安平福爾摩沙酒店總經理凃振中（右三）代表業者聯合捐出300份自家星級餐盒及養生，奇美醫學中心院長邱慶仲（右四）代表接受，市長黃偉哲（右一）感謝業者為醫護人員打氣。記者謝進盛／攝影
台南商務會館董事長謝文祥（右二）、安平福爾摩沙酒店總經理凃振中（右三）代表業者聯合捐出300份自家星級餐盒及養生，奇美醫學中心院長邱慶仲（右四）代表接受，市長黃偉哲（右一）感謝業者為醫護人員打氣。記者謝進盛／攝影

新冠肺炎疫情重創各行各業，台南商務會館、安平福爾摩沙酒店雖業績下滑逾5成，今上在台南市長黃偉哲見證，聯合捐贈300份自家星級餐盒及300杯養生茶，為永康奇美醫學中心醫護人員打氣，讓與會人員直說足感心。

聯合捐贈儀式上午安排在奇美醫學中心戶外舉行，台南市長黃偉哲、台南商務會館董事長謝文祥、安平福爾摩沙酒店總經理凃振中、奇美醫學中心院長邱仲慶等人與會。

謝文祥、凃振中表示，對抗疫情是一場長期抗戰，第一線醫護人員非常辛苦，更需要大家支持及鼓勵，雖然迄今業績衰退5成，仍開心為第一線醫護人員打氣，也籲請社會各界多多支持醫護人員。

邱仲慶說，奇美醫學中心超前部署防疫事項，早在1月23日部署好初步防疫篩檢站及動線規劃，以確保到院就醫病人、陪病家屬及醫院同仁健康狀態，感謝台南商務會館、安平福爾摩沙酒店為醫護人員加油。

黃偉哲除頒獎感謝業者也指出，兩家業者雖受疫情波及，仍咬緊牙根付出為防疫人員加油，愛心精神令人感佩。他也說，台南在六都確診人數最少，對台灣防疫有信心，籲請市民遵照中央疫情指揮中心及市府指示防疫，切莫大意放鬆。

台南商務會館及安平福爾摩沙酒店表示，只要民眾訂購星級餐盒贈送給前線醫護人員加油打氣，台南商務會館就幫忙免費外送，同時訂一份星級餐盒，也會贈送一張價值百元港式點心兌換券，活動詳情及訂購單下載如下：https://reurl.cc/4R4v2Y

台南商務會館、安平福爾摩沙酒店雖業績下滑，仍捐300份餐盒挺奇美醫學中心醫護人員。記者謝進盛／攝影
台南商務會館、安平福爾摩沙酒店雖業績下滑，仍捐300份餐盒挺奇美醫學中心醫護人員。記者謝進盛／攝影

醫護人員 疫情 酒店

延伸閱讀

台南第一座水上運動訓練中心動土 嘉南大圳山海添亮點

黃偉哲賣台南好麵訂單爆！現出「麵麵俱到」整合箱

台南國小學童人人有 樞馥捐贈94萬片口罩內襯

黃偉哲：保持社交距離祭拜 媽祖會很高興

相關新聞

肥料實名制上路前預購不算數 經銷商、農民：裝孝維

農委會公告實名制預購登記肥料補貼，今天上路，目前正值嘉義縣水稻抽穗期，急需施肥，農民為買不到肥料叫苦心急，實名制加重鄉鎮...

農民退休金制度將上路 農民、農團籲多考量配套

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會今審查農民退休儲金條例草案。對此，農民團體與農民多數樂觀其成，但認為相關配...

疫情險峻 嘉義縣無合法夜市列管25處恐成防疫破口

新冠肺炎疫情險峻，中央流行疫情指揮中心為防社區感染，宣布夜市採人流管制，勸導逛夜市戴口罩、保持社交距離，嘉義縣有18鄉鎮...

疫情衝擊媽祖誕辰 港口宮、配天宮祝壽祭典全程戴口罩　

今天民間信仰媽祖誕辰，碰上全球大流行新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布寺廟人流管制，全台分靈逾4000間嘉義縣東石鄉港口...

「竹」封阿里山區頂湖停車場公廁 遊客：不讓方便太扯

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處在通往大凍山的頂湖步道景點，新建完工停車場及公廁啟用，但遊客上山發現，公廁被以缺水為由...

嘉縣推防疫舞曲 要病毒OUT

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人，昨天上午在縣府廣場共同大跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操，這是由新港退休校長王靜文改編、寫詞，未來將推廣到嘉義縣各校推廣正確防疫觀念。

電視遊樂器預購 200人在等

受疫情影響，宅在家玩線上遊戲、電視遊樂器大增，適合全家一起玩的電視遊樂器全台大缺貨，需要預約；而且即使有貨，有些業者也會把握時機，必須搭配其他不熱銷的配件才要賣，是近幾年來少有現象。

嘉市獲贈500公斤蔬菜 為弱勢加菜

嘉義市政府啟動社區型食物銀行及食饗冰箱計畫，今年5月啟動，預計5個社區加入，因應新冠肺炎疫情嚴峻，農糧署執行紓困計畫昨天捐贈500公斤的蔬菜給嘉義市，市府透過社區的食物銀行分配給34個社區關懷據點，希望做為推行嘉市食物銀行演練的第一站。

公有市場減租3成 雲林也跟進

因應新冠肺炎疫情對公有市場生意造成衝擊，繼台南市、嘉義市宣布實施公有市場攤商減免3成租金紓困措施後，雲林縣府昨天實施補助全縣各鄉鎮公有零售市場及列管夜市攤販租金減免，從今年4月至6月連續3個月減免3成的租金，約有2173攤商受惠，每攤3個月可減少1600元至3000元不等的租金負擔，協助攤商度過難關。

南科廠商 開發新冠檢測試劑

新冠肺炎疫情蔓延全球，南部科學園區管理局表示，園區泉沂醫學科技公司日前完成新冠病毒快速核酸檢測試劑開發，正與高雄醫學大學一同投入防疫檢測試驗。高醫大校長鐘育志強調，為發展有效抑制疫情爆發的策略，高醫大與國內外專家合作成立COVID-19研究小組，就感控暨臨床診斷與治療、流行病學調查、快篩、疫苗等議題成立任務小組，展開跨域創新探討，期望能為防疫盡最大努力。

節約用水 水公司教省水撇步

南部水庫水情告急，但疫情期間又要勤洗手該如何節約用水？自來水公司第5區管理處副處長張煥獎說，可用一些「省水妙招」，例如馬桶水箱可以裝含水的寶特瓶，讓沖水量變少，另外澆花都可利用雨水，日常生活用點小巧思，就可省下可觀的水。

降雨僅往年7成 南部水情吃緊

南部今年降雨量只有往年7成，經濟部水利署4月1日即發布南台灣水情轉為綠燈。高屏溪攔河堰取水量只剩90萬噸，短缺部分由備援水支應。水利署南區管理局與自來水公司七區管理處表示，近日水情吃緊，南化水庫水量只剩2成，比往年情況差，高屏溪川流量達臨界點，不足部分調度深水井與伏流水因應，仍希望老天爺可以多點雨水。

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。