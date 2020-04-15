台南第一座水上運動訓練中心動土 嘉南大圳山海添亮點

台南市安南區嘉南大圳水上運動訓練中心今天上午動土，預計明年6月完工。市長黃偉哲表示，完工後除推廣水域運動，也提供市民親水休閒的場域。

台南市議長郭信良表示，嘉南大圳水質已改善，多年前市府曾在嘉南大圳媽祖宮舉辦划龍舟賽，建議明年也能在此舉辦划龍舟。市長表示，若明年6月順利完工，且水文環境允許，樂觀其成。

南市教育局體育處表示，嘉南大圳水上運動訓練中心是全市第一座水上訓練中心，將提供全新水域運動休閒場地。這項工程總經費1.1億元，體育署補助7690萬元，另市府配合款3310萬元，將規畫可存放120艘船艇的艇庫、訓練管理中心以及浮動碼頭，做為南市水域運動培訓基地。

市長黃偉哲表示，風帆、西式划船及輕艇是台南市推展水域運動重要項目，已成全國運動會水域運動競賽項目常勝軍；經多年的努力，基層學校的三級發展也十分完整，重點發展學校有西門實小、安平國中、海佃國中、土城高中及台南海事。

教育局鄭新輝局長表示，水上運動訓練中心除工程費用外，另規畫1千萬元添購船艇，供未來台南市訓練選手來使用。周邊更配合台南堤岸山海圳綠道景觀工程，在中心旁規畫親水廣場、休憩空間，打造全新水域運動休閒園區。