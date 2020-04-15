農民退休金制度將上路 農民、農團籲多考量配套

農民退休金制度預定明年元月1日上路，立院經委會今審查農民退休儲金條例草案。對此，農民團體與農民多數樂觀其成，但認為相關配套要多考量，退休制度才會更完善。

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府共同提繳退休儲金。

根據草案，農民跟政府可共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，可依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金。目前老農津貼每月7550元，每四年依照消費者物價指數調整一次。

退休金部分以提繳6%條件設算，40歲提繳25年的農民，加上老農津貼每月可請1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

雲林西螺鎮農會總幹事廖錦富說，根據他了解，農民退休金是與老農年金合併，65歲後即可領退休金，可領至85歲，他認為老農多可能領個幾年就離世，用年齡限制對老農保障可能成效不大。

他表示，政府推農民退休金制度是德政，許多農民跟農民團體都相當樂見，但希望可以比照公保、勞保，對農民較有保障，盼政府多聽取各方意見來推行，較能有成效。

大埤鄉青年農民聯誼會長謝誌坪說，他認為農民退休制度一定要推行，現行的制度農民退休了，只單靠老農津貼難以生存，且農民人口逐年減少，推動農民相關福利政策，較能帶動年輕人從農。

他表示，有農退制度保障，青年可以較有意願返鄉務農，德國、日本等國家農民退休金制度行之有年，政府可參考國外如何實施，並多和農民對談，才能有實質幫助。