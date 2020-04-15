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疫情險峻 嘉義縣無合法夜市列管25處恐成防疫破口

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子市夜市民眾遊客很多，仍有不少人未戴口罩，未保持社交距離。圖／讀者提供
朴子市夜市民眾遊客很多，仍有不少人未戴口罩，未保持社交距離。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情險峻，中央流行疫情指揮中心為防社區感染，宣布夜市採人流管制，勸導逛夜市戴口罩、保持社交距離，嘉義縣有18鄉鎮市，其中15鄉鎮市共有25處夜市，但夜市所在地鄉鎮市公所都未依法納管，致縣轄至今無合法經營登記的夜市，落實防疫措施不易，外界擔心成為防疫破口 。

臉書社群「幸福朴子人」版主、朴子市文化里長楊石旭，日前在疫情指揮中心宣布夜市、寺廟採取防疫措施後，晚間實地逛朴子夜市，發現天氣轉涼，遊客還是很多，但美中不足的是，仍有不少遊客未戴口罩，令人不解、憂心！

楊石旭說，人潮多的地方，無法保持社交距離，戴口罩是最方便也是最基本的防護啊！「真的要順時中」，他說，朴子夜市人潮大量湧入，要落實社交距離真的很難，但不配合中央防疫的政策又說不過去，著實兩難。

楊石旭之前臉書針對夜市防疫做民調，問大家的看何？結果一面倒支持「保持距離，口罩戴好戴滿」，有網友說，記得夜市打包，回家慢慢享用；不要邊走邊吃，風險增加；外帶是選擇；落實衛生管理、防護與社交距離，盡量減少群聚；多一點謹慎防範，就少一絲感染風險，避免徒增醫療成本及醫護人力負擔。夜市攤販說， 疫情影響生意差很多，他們戴口罩，為生計討生活。

縣府經發處說，全縣18鄉鎮市除阿里山、大埔及鹿草等3鄉，餘15鄉鎮市都有夜市共25處，涉及用地問題及夜市組織型態，鄉鎮市公所都不納管，去年秋冬旅遊補助無合法夜市提報，這次疫情紓困及防疫，請鄉鎮市公所協助；縣府疫情指揮中心宣導夜市攤商戴口罩，逛夜市戴口罩，保持社交距離。

夜市 社交距離 口罩

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