台南佳里公所前現排隊人潮 不領口罩是領國際蘭展蘭花

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情延期，台南市府遍地開花，將撤展的蘭花移到景點及區公所展出，佳里區公所蘭展落幕後，撤展後的蘭花植株，今天贈送給鄉親（每人限領2株，領完為止），延續今年蘭展「遍地開花」之理念，吸引排隊人潮索取。

佳里區公所邀請花藝老師，為蘭展造景以「心的擁抱」為主題，寓意雖然為因應防疫需要，大家必須保持安全距離，不能握手、無法擁抱，但仍能看見彼此心裡的想要，恐懼終究會被白色的潔淨掩蓋；再度注入活力的鮮紅。

為了延續蘭花生命力，佳里區公所決定在撤展後，將蝴蝶蘭、石斛、文心蘭等蘭花，全數贈送鄉親，以美麗蘭花撫慰不安恐懼的心。今天發放日公所前戶外廣場還貼上紅標，安全距離為1公尺，提醒民眾等待領取花卉的同時，也應保持社交距離。

佳里區公所朱雅宏區長表示，蘭花象徵「一切美好」，這些蘭花由國際蘭展來到佳里區公所，又從區公所到民眾居所，延續蘭花生命力的同時，也意味著將這些美好的期許散播出去，並在遍地開出美麗的花朵。