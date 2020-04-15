台南佳里公所前現排隊人潮 不領口罩是領國際蘭展蘭花
2020台灣國際蘭展因新冠肺炎疫情延期，台南市府遍地開花，將撤展的蘭花移到景點及區公所展出，佳里區公所蘭展落幕後，撤展後的蘭花植株，今天贈送給鄉親（每人限領2株，領完為止），延續今年蘭展「遍地開花」之理念，吸引排隊人潮索取。
佳里區公所邀請花藝老師，為蘭展造景以「心的擁抱」為主題，寓意雖然為因應防疫需要，大家必須保持安全距離，不能握手、無法擁抱，但仍能看見彼此心裡的想要，恐懼終究會被白色的潔淨掩蓋；再度注入活力的鮮紅。
為了延續蘭花生命力，佳里區公所決定在撤展後，將蝴蝶蘭、石斛、文心蘭等蘭花，全數贈送鄉親，以美麗蘭花撫慰不安恐懼的心。今天發放日公所前戶外廣場還貼上紅標，安全距離為1公尺，提醒民眾等待領取花卉的同時，也應保持社交距離。
佳里區公所朱雅宏區長表示，蘭花象徵「一切美好」，這些蘭花由國際蘭展來到佳里區公所，又從區公所到民眾居所，延續蘭花生命力的同時，也意味著將這些美好的期許散播出去，並在遍地開出美麗的花朵。
蘭花清新典雅，賞心悅目，為多年生植物，且照顧方式不難，在花期結束後從花莖靠近植珠約2~3公分處剪斷，並掌握下列照顧要點：1.水分少，約兩個禮拜澆水一次、2.光線充足勿陽光直射、3.保持空氣流通，隔年就可以再見到蘭花的美麗姿態與風采。
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