民進黨南市黨部主委選舉 陳世輝今登記籲辦辯論會

民進黨台南市黨部主委選舉，已表態參選的有市黨部執委陳世輝與市府顧問潘新傳，陳世輝將在今天下午兩點登記，他日前已建議黨部能舉辦辯論會，參選人應全部自請檢調單位自我調查，攤在陽光下接受檢驗。

民進黨縣市黨部主委選舉，4月13至17日登記，5月24日投票。已表態參選的陳世輝屬於正國會，潘新傳則被歸為市長派，政界認為是兩年前黨內市長初選戰局的延續，影影響到兩年後市長選舉的派系布局。

陳世輝表態參選後，砲火四射，頻打地下市長、賄選議題，潘新傳則冷處理。陳世輝日前在參選記者會上，呼籲所有主委參選人除了適用「排黑條款」更應自請檢調單位自我調查，攤在陽光下接受檢驗；也建議要比照總統、巿長初選，舉辦主委選舉公開辯論會就黨務改革、黨務經營、黨務策略發展。