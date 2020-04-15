嘉義市8年級女孩帶中小企業向前衝 要將疫情化轉機

新冠肺炎疫情影響許多商業活動，嘉義市工商策進會近期輔導中小企業爭取資源，透過網路社群開拓新藍海，要將疫情危機化為轉機，但多數人不知道，工策會總幹事陳香縈、專員黃昭翰，都是8年級、7年級青年，兩人強調為青年、中小企業開拓新商機。

27歲的陳香縈，3年前才從歐洲取得法德英三聯碩士學位歸國，通英法語，返台從事品牌行銷業務1年，擔任跨國聯繫工作，去年初接受市長黃敏惠邀請，到工策會協助嘉義工商、中小企業開拓中央、地方資源。

「要提升青年服務！」陳香縈說，工商策進會以往較重視工商聯誼，重視大型工商業發展，但嘉義市大面積工業相對少，許多中小企業、青年創業更需要資金、幫忙，這部分剛好是她和昭翰專長，去年上任後決定提振年輕力，協助青年就創業、青年參與，也獲得黃市長認同。

陳香縈說，青年創業、就業，政府可提供許多資源，像創業貸款申請、企業競力課程、研究計畫補助等，但公部門硬梆梆政策文字，常讓青年朋友們怯步，工商策進會定位自己像「政策翻譯吐司」，從中提供青年、中小企業建議、媒合資源。

黃昭翰表示，今年碰上新冠病毒肆虐，實體店面業績下滑，但線上品牌卻可從虛擬世界找到資源，他過去曾在民間企業擔任品牌協理，透過專業輔導，他相信工策會不只是介紹站，更可幫助年輕人完成目標，加強網路行銷，提升品牌社群競爭力。