疫情衝擊媽祖誕辰 港口宮、配天宮祝壽祭典全程戴口罩　

今天民間信仰媽祖誕辰，碰上全球大流行新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布寺廟人流管制，全台分靈逾4000間嘉義縣東石鄉港口宮昨天深夜子夜，舉行隆重祝壽祭典；另，朴子市配天宮也在上午7點舉行祭典，參與港口宮及配天宮廟祭典廟方人員及來賓，都全程戴口罩，信眾說「今是特別難忘的媽祖生」。

港口宮祭典由主任委員張萬傳主祭、配天宮由主任委員黃清田主祭，分別由董監事、爐主、地方政要等來賓陪祭，儀式莊嚴隆重，參與者全程戴口罩，港口宮跪凳拉開社交距離，兩廟人員信眾來賓，祈求媽祖庇佑，疫情早日平息，國泰民安，風調雨順。

兩間媽祖廟今年都未舉行遶境，祭典也不邀外賓，雖低調，祭典供品豐盛，代表信眾虔心，廟方採取防疫措施，入廟戴口罩，不開放香客大樓住宿，進香客大減，停車場幾乎不見遊覽車。

以往媽祖壽誕前一周，港口宮及配天宮進入進香高峰，來自各地成千上萬進香客不斷湧進參拜，受疫情衝擊，進香客大減，港口宮還公告防疫措施，「入廟戴口罩、參拜請在廟外廣場。」