「竹」封阿里山區頂湖停車場公廁 遊客：不讓方便太扯

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處在通往大凍山的頂湖步道景點，新建完工停車場及公廁啟用，但遊客上山發現，公廁被以缺水為由，用竹子圍堵起來，上山內急很不方便，質疑附近受託管理的民宿業者所為，投訴媒體；民宿簡姓業者否認，他說，頂湖居民使用簡易自來水，用山泉水儲水的大型蓄水桶，碰上枯水期水源少，缺水嚴重。

阿管處說，是清潔人員用竹子圍堵，目前值枯水期，公廁水量不足，又有少數山友露營用水量大，為此，張貼公告缺水，但還是有遊客進入使用，無法沖水產生臭味，才拿竹子圍住，圍堵方法不當會檢討改進，但為方便遊客使用，假日會開放，平日封閉。

遊客投訴說，頂湖停車場公廁完工，不開放使用，還用竹子圍堵，他們登山不方便，只能到附近民宿上廁所，卻需消費，不免讓人質疑，是否民宿業者為生意所為，以缺水為由，將新的公廁大門用竹子圍堵。

簡姓民宿業者說，他們山上頂湖居民使用5座大型蓄水桶，接引數公里遠的山泉水做簡易自來水使用，公廁也用蓄水塔，枯水期缺水，又部分山友開車露營，上公廁洗澡，造成水源更缺，遊客借民宿廁所，使用付費。