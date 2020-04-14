疫情致農漁民收入不佳 陳怡岳望嘉縣府協助

嘉義縣議會副議長陳怡岳今天於臨時會中提及，嘉義縣為農業大縣，許多農漁民、工廠因新冠肺炎疫情收入不佳，期望縣府能提供相關輔導措施，並活化農地，促進嘉義縣未來的產業發展，嘉義縣長翁章梁回應，會請經濟發展處檢討，農委會主委陳吉仲本周五到嘉義縣，也會向他特別提及。

陳怡岳表示，嘉義縣有282點被農委會畫為農產業群聚地區，為全台第二多，土地變更受到很多限制，目前嘉義縣的臨時登記工廠、特定工廠共有998間，但未來可輔導的不超過250間，縣政府想將特定農業區活化、釋放46000坪特農土地，卻又多是台糖的農地活化，對嘉義縣幫助不大。

陳怡岳說，肥料、飼料都漲價，農漁民不好過，如果縣府能協助以國土計畫法進行土地變更、活化，或是進行農電、漁電共生，可幫助農漁民多一筆收入，他去年也提案希望縣府能成立綠能專責辦公室，但至今還沒看到縣府對綠能推動的相關政策。

翁章梁回應，最近到很多地方了解，確實有很多產業受疫情影響，但不一定皆是疫情導致，可能產業本身有狀況，陳怡岳提到的綠能，雖是國家的政策，但縣府相關單位已陸續到各縣市進行考察，嘉義縣有3年以上的廢棄魚塭、土地鹽化造成種植問題等地區，會再討論是否能進行適度開放。