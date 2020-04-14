台南去年回收廢食油2400公噸 全台量更驚人不可輕忽

餿水油食安風暴殷鑑未遠，台南市環保局持續管控廢食油回收。統計去年共回收2400公噸，全數作為生質柴油原料、燃料油摻配用原料，以及脂酸、肥皂原料，不進入飲食鏈。

前幾年國內發生食安風暴與餿水油事件，引起各界對食安問題的重視，特別食用油的回收問題。因油炸食物所剩下的廢食用油，重複使用油脂就會氧化劣變，產生大量的自由基及致癌物質，長期使用有害人體健康，南市環保局厲行管控與稽查，落實回收。

環保局長謝世傑指出，經控管廢食用油流向，去年度回收2400公噸，回收後廢食用油可製成生質柴油原料、燃料油摻配用原料、硬脂酸原料及肥皂原料。為了確保廢食用油流向合法，除了上網勾稽1萬8000筆營運紀錄，並交叉比對可能產生廢食用油名單共632家，進行查核後均符合規定。另為確實申報廢食用油產出量，環保署建置廢食用油申報APP，提供便民系統，有效控管產源端的交付數量與流向，避免遭非法利用。

市長黃偉哲也提醒，機油、潤滑油不可與廢食用油混合回收。家戶回收後可交由環保局清潔隊進行清運，而餐飲業等事業單位所產生的廢食用油，應委託合法回收管道做回收。

環保局表示，將廢食用油交由配戴「廢食用油回收工作證」的人員及車輛回收，才是正確合法的回收管道。清運業者若未依規定取得廢食用油回收工作證，執行廢食用油清除工作，將違反廢棄物清理法第42條及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第18條第1項規定，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，並限期改善。