爭取成立全台首家無人機學院 嘉義縣擬與中科院合作

嘉義縣政府今天公告，將計畫與國家中山科學研究院合作，爭取於嘉義縣民雄鄉的中科院航太園區預定地，設立台灣第一所國家級無人機學院，藉由中科院高端的研發技術，提供軍民技術移轉與服務民間廠商、推動我國無人機聯盟國家隊，提升無人機研發與商業技術水準。

嘉義縣長翁章梁表示，中科院去年配合國機國造政策，經他親自拜會中科院長杲中興，成功爭取到嘉義縣民雄鄉設置航太園區，交通部去年提出「交通科技產業政策白皮書草案」，望成立國家級無人機研發測試驗證中心，嘉義縣政府希望能打鐵趁熱，也爭取到嘉義縣設置，奠定無人機尖端科技重鎮地位。

翁章梁表示，無人機應用廣泛，除了研發科技技術，人才培養也是推動產業發展的重要關鍵因素，縣府期望透過建立「無人機學院」，結合中科院無人機研發專業人才、各研究法人能量及周邊大學師資，推展產、學、研跨界跨域創新合作模式，提供新創型中小企業所需的基礎設施與綜合育成服務。

嘉義縣府經濟發展處長江振瑋表示，嘉義縣境內涵蓋平原、村落、海岸、丘陵及高山等多元地形環境，且許多公務機關已廣泛使用空拍機執行包括監測、地形與災害勘察及物流任務，非常適合推動我國無人機產業發展及測試驗證。