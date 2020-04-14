聽新聞
test
0:00 / 0:00
爭取成立全台首家無人機學院 嘉義縣擬與中科院合作
嘉義縣政府今天公告，將計畫與國家中山科學研究院合作，爭取於嘉義縣民雄鄉的中科院航太園區預定地，設立台灣第一所國家級無人機學院，藉由中科院高端的研發技術，提供軍民技術移轉與服務民間廠商、推動我國無人機聯盟國家隊，提升無人機研發與商業技術水準。
嘉義縣長翁章梁表示，中科院去年配合國機國造政策，經他親自拜會中科院長杲中興，成功爭取到嘉義縣民雄鄉設置航太園區，交通部去年提出「交通科技產業政策白皮書草案」，望成立國家級無人機研發測試驗證中心，嘉義縣政府希望能打鐵趁熱，也爭取到嘉義縣設置，奠定無人機尖端科技重鎮地位。
翁章梁表示，無人機應用廣泛，除了研發科技技術，人才培養也是推動產業發展的重要關鍵因素，縣府期望透過建立「無人機學院」，結合中科院無人機研發專業人才、各研究法人能量及周邊大學師資，推展產、學、研跨界跨域創新合作模式，提供新創型中小企業所需的基礎設施與綜合育成服務。
嘉義縣府經濟發展處長江振瑋表示，嘉義縣境內涵蓋平原、村落、海岸、丘陵及高山等多元地形環境，且許多公務機關已廣泛使用空拍機執行包括監測、地形與災害勘察及物流任務，非常適合推動我國無人機產業發展及測試驗證。
縣府表示，中科院民雄航太園區將與周邊大埔美精密機械園區、民雄工業區、頭橋工業區及嘉太工業區等相關產業供應鏈資源結合，促進產業升級，增加北嘉義周邊地區就業機會、食衣住行生活機能需求及提升消費水準，有助於嘉義縣整體經濟發展，並形成區域科技創新生態系。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言