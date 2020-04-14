南部缺水？雲林地區因連日雨 民生、灌溉水都不缺

最近傳出南部水情吃緊，尤其大高雄地區供水出現稍緊的「綠燈」，加上目前進入春耕高需水期，許多人擔心疫情加上缺水，恐將雪上加霜，雲林縣水利處及農田水利會請大家安心，暫無缺水之虞。

雲林縣政府水利處長許宏博說，近月來以南部供水較吃緊，但雲林地區一直都維持供水正常的「藍燈」，加上近日接連下雨，雲林主要水源的集集攔河堰的水量尚還充足，尤其集集攔河堰的水源主要來自日月潭，而目前日月潭的水量還維持在6成7，所以未來的1、2個月應暫無缺水之虞，請大家安心。

雲林農田水利會也表示，雲林3大主要灌溉系統分別是斗六大圳，供給斗六、古坑、斗南，大埤及嘉義大林等地灌溉，每年5月才通水期。濁幹線供應虎尾，元長，北港地區灌溉，本月底才通水。目前唯一通水的是鹿場課圳，今年2月開始即對西螺及二崙等地區施行輪灌，目前供水情形尚可。