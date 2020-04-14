快訊

「致命中國」隨肺炎現形，美日擬資助製造業回國

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

殯儀館內設「酒駕靈堂」雲林監理站的震撼教育

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影

酒駕靈堂」祭弔600亡魂！為有效嚇阻酒駕累犯，雲林監理站今天在斗六市八德生命園區的懷恩廳，設立一座酒駕靈堂，邀請13名酒駕累犯，進行酒駕道安講習並簽署不酒駕公約，以弔唁全國600名死於酒駕的亡魂，身處靈堂講習，學員感到毛毛的，一名佛教徒酒駕客在靈堂三寶佛前，作揖大拜，深表懺悔。

嘉義監理所和雲林監理站今天邀請雲林縣府、交通隊，安排這場酒駕震撼教育課程，靈堂講課，讓酒駕人體會生命無價真諦，並由學員在靈前簽下「酒駕零容忍」宣誓書，借以警惕，自我禁絕酒駕行為。

嘉義區監理所長李輝宏也分享個人戒酒經驗，強調一條生命一個家庭，要大家常懷慈悲心，讓酒駕憾不再發生。雲林監理站長吳孟峰也表示，選在靈堂講習，是為讓大家感受酒駕離天國近了，全國有600人因酒駕淪為亡魂，期能起警愓之效。

雲林交通隊長曾智揚也說，去年和今年1到3月相比，今年取締酒駕案件比去年多100件，因抓得緊，今年酒駕肇事減少10件，減少5人傷亡，實務取締經驗顯示酒駕累犯總抱著「不會那麼衰」的心態，尤其目前疫情嚴竣，很多人認為取締酒駕會鬆懈，昨晚抓到一名酒駕已是第五次累犯，就是心存僥倖，所以千萬別以身試法害人害己。

幾位學員說在殯儀館講習確實毛毛的，一名王姓學員更手持佛珠在靈堂前拱手作揖向佛祖懺悔，他說，去年10月酒駕被抓，身為佛教徒因酒誤事，害人害己，他深感懊悔，決心以善念回向佛祖，痛改前非，也勸酒駕的人，萬次遇上一次將會後悔一生。

嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影
一名佛教徒也因酒駕來到酒駕堂上課，他手持佛珠在佛祖前懺悔決心痛改前非。記者蔡維斌／攝影
一名佛教徒也因酒駕來到酒駕堂上課，他手持佛珠在佛祖前懺悔決心痛改前非。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，並由學員在靈前簽署拒絕酒駕公約。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，並由學員在靈前簽署拒絕酒駕公約。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影
嘉義監理所和雲林監理站今天在斗六市八德殯儀館設立「酒駕靈堂」，為觸犯酒駕的人講習，強調酒駕零容忍。記者蔡維斌／攝影

酒駕 監理站

延伸閱讀

白目！酒駕還敢鬧事砸車打人 警察也不是塑膠做的

影／強裝酒精鎖上路月餘 林佳龍試吹...臉紅脖粗

台中女子酒駕自撞電線桿 車上3人未勸阻將開罰

紡織公司董座走了仍不安寧 女兒跟女友在靈堂全武行

相關新聞

台南市世界蛇王農場遭檢舉虐待彌猴20年 農場指遭惡意抹黑

台南市世界蛇王教育農場遭檢舉「虐待台灣獼猴長達20年」，林姓網友在臉書貼文指控在這處農場「看到滿滿的虐待動物事件」，指大...

台南去年回收廢食油2400公噸 全台量更驚人不可輕忽

餿水油食安風暴殷鑑未遠，台南市環保局持續管控廢食油回收。統計去年共回收2400公噸，全數作為生質柴油原料、燃料油摻配用原...

殯儀館內設「酒駕靈堂」雲林監理站的震撼教育

「酒駕靈堂」祭弔600亡魂！為有效嚇阻酒駕累犯，雲林監理站今天在斗六市八德生命園區的懷恩廳，設立一座酒駕靈堂，邀請13名...

肺炎疫情造成捐血量減少 救國團歸仁團委會連辦4場捐血

救國團台南市歸仁區團委會得知新冠肺炎疫情發生後捐血民眾減少，今天在歸仁區公所前舉辦捐血活動，直到下午結束共募得70多袋鮮...

爭取成立全台首家無人機學院 嘉義縣擬與中科院合作

嘉義縣政府今天公告，將計畫與國家中山科學研究院合作，爭取於嘉義縣民雄鄉的中科院航太園區預定地，設立台灣第一所國家級無人機...

南部缺水？雲林地區因連日雨 民生、灌溉水都不缺

最近傳出南部水情吃緊，尤其大高雄地區供水出現稍緊的「綠燈」，加上目前進入春耕高需水期，許多人擔心疫情加上缺水，恐將雪上加...

水情告急？自來水公司：嘉義還在可調控範圍

今年降雨減少，造成許多水庫水情告急，自來水第五區管理處副處長張煥獎說，嘉義地區的仁義潭、蘭潭水庫總計有1106萬噸，有效...

寺廟防疫！台南學甲慈濟宮今起「右進左出」人流管制

台南學甲慈濟宮保生大帝廟今天開始進行「右進左出」的人流管制措施，董事長王文宗表示，針對前來向保生大帝祭拜的信徒民眾，持續...

台南水庫現況曝！ 區域調度高雄日援南化水庫10萬噸水

南部今年降雨量只有往年7成，經濟部水利署從4月發布台南高雄水情燈號由藍轉綠燈，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，目前水...

雲林率先為市場攤商紓困 連續3個月按月減租1至3千元

因應疫情造成市場及夜市攤販生意慘淡，雲林縣府率先實施補助縣內各鄉鎮公有零售市場及列管夜市攤販租金減免，從今年4月至6月連...

台南戶政所自創升級版實名制 刷身分證輕鬆記錄易追蹤

新冠肺炎防疫再升級，民眾到政府機關洽公一律戴口罩，許多機關單位出入實名登記措施，要填寫基本資料花費不少時間，

警消醫護休息棧 嘉縣府結合旅宿業者推5折優惠

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣文化觀光局號召縣內旅宿業者推出「警消醫護休息棧」優惠方案，感謝警消醫護人員工作辛勞，只要持證入住...

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。