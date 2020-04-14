殯儀館內設「酒駕靈堂」雲林監理站的震撼教育

「酒駕靈堂」祭弔600亡魂！為有效嚇阻酒駕累犯，雲林監理站今天在斗六市八德生命園區的懷恩廳，設立一座酒駕靈堂，邀請13名酒駕累犯，進行酒駕道安講習並簽署不酒駕公約，以弔唁全國600名死於酒駕的亡魂，身處靈堂講習，學員感到毛毛的，一名佛教徒酒駕客在靈堂三寶佛前，作揖大拜，深表懺悔。

嘉義監理所和雲林監理站今天邀請雲林縣府、交通隊，安排這場酒駕震撼教育課程，靈堂講課，讓酒駕人體會生命無價真諦，並由學員在靈前簽下「酒駕零容忍」宣誓書，借以警惕，自我禁絕酒駕行為。

嘉義區監理所長李輝宏也分享個人戒酒經驗，強調一條生命一個家庭，要大家常懷慈悲心，讓酒駕憾不再發生。雲林監理站長吳孟峰也表示，選在靈堂講習，是為讓大家感受酒駕離天國近了，全國有600人因酒駕淪為亡魂，期能起警愓之效。

雲林交通隊長曾智揚也說，去年和今年1到3月相比，今年取締酒駕案件比去年多100件，因抓得緊，今年酒駕肇事減少10件，減少5人傷亡，實務取締經驗顯示酒駕累犯總抱著「不會那麼衰」的心態，尤其目前疫情嚴竣，很多人認為取締酒駕會鬆懈，昨晚抓到一名酒駕已是第五次累犯，就是心存僥倖，所以千萬別以身試法害人害己。