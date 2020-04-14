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鳳梨酵素製成防疫噴劑 業者贈醫院守護健康

中央社 / 嘉義市14日電

嘉義鳳梨產品業者劉家發以鳳梨酵素、酒精等成分製作乾洗手噴劑，今天捐贈1200瓶乾洗手噴劑及5大箱洗手液給台中榮總嘉義分院防疫人員，盼守護醫護人員及民眾健康。

具有藥師背景的業者劉家發，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，結合生技保健理念，以鳳梨酵素、純水、甘油等天然成分及酒精製作乾洗手噴劑，而洗手液是以鳳梨酵素、無患子、氯己定為主要成分，除可抑菌外，也可殺滅一般細菌。

劉家發指出，台中榮總嘉義分院的病患以抵抗力較弱的高危險群長者居多，因此今天特別捐贈1200瓶乾洗手噴劑，以及5大箱的洗手液給醫院，藉此守護一線醫護防疫人員及民眾的健康。

台中榮總嘉義分院院長李世強表示，防疫期間一線醫護人員收到來自各界滿滿的鼓勵及支持，讓醫院1000多名員工更有動力持續努力投入防疫醫療工作，繼續守護雲嘉南地區民眾的健康。

台中榮總 嘉義 鳳梨

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