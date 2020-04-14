鳳梨酵素製成防疫噴劑 業者贈醫院守護健康
嘉義縣鳳梨產品業者劉家發以鳳梨酵素、酒精等成分製作乾洗手噴劑，今天捐贈1200瓶乾洗手噴劑及5大箱洗手液給台中榮總嘉義分院防疫人員，盼守護醫護人員及民眾健康。
具有藥師背景的業者劉家發，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，結合生技保健理念，以鳳梨酵素、純水、甘油等天然成分及酒精製作乾洗手噴劑，而洗手液是以鳳梨酵素、無患子、氯己定為主要成分，除可抑菌外，也可殺滅一般細菌。
劉家發指出，台中榮總嘉義分院的病患以抵抗力較弱的高危險群長者居多，因此今天特別捐贈1200瓶乾洗手噴劑，以及5大箱的洗手液給醫院，藉此守護一線醫護防疫人員及民眾的健康。
台中榮總嘉義分院院長李世強表示，防疫期間一線醫護人員收到來自各界滿滿的鼓勵及支持，讓醫院1000多名員工更有動力持續努力投入防疫醫療工作，繼續守護雲嘉南地區民眾的健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言