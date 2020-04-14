水情告急？自來水公司：嘉義還在可調控範圍

今年降雨減少，造成許多水庫水情告急，自來水第五區管理處副處長張煥獎說，嘉義地區的仁義潭、蘭潭水庫總計有1106萬噸，有效蓄水量32.05％，還在可調控範圍，雖然降雨量較為減少，但仍在歷年平均的9成左右，尤其4月初時有連兩天降下大雨，水庫進帳100多萬噸，供一周的用水量，請民眾不要恐慌。

張煥獎說，兩個水庫供給嘉義縣市民生和工業用水，因疫情關係，民生用水增加，因為民眾會勤洗手，但也因產業衝擊，工業用水下降，因此消漲下，其實用水量沒有明顯增加。

張煥獎說，目前透過不斷的清淤，希望讓蓄水量能提高，但民眾也要節約用水，可用一些省水妙招，例如水龍頭可加裝省水墊片，馬桶水箱也可以裝含水的寶特瓶，讓沖水量變少，另外澆花都可以利用雨水。