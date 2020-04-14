台南水庫現況曝！ 區域調度高雄日援南化水庫10萬噸水

南部今年降雨量只有往年7成，經濟部水利署從4月發布台南高雄水情燈號由藍轉綠燈，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴指出，目前水情是呈現稍吃緊，但供水穩定正常，並未減壓或減量，但南化水庫蓄水量剩2449萬立方公尺，有效蓄水量剩2成，由高雄每天供應10萬立方公尺原水支援。

鄒漢貴指出，台南主要水庫中，曾文和烏山水庫合計蓄水量有1.5億立方公尺，南化水庫是2449萬立方公尺，其中南化水庫有效蓄水比起往年情況差，因此採用區域調度，由高屏溪川流水每天供應10萬立方公尺到南化水庫，目前大台南每天民生供水量為92萬立方公尺，控管由曾文及烏山頭系統出水54萬立方公尺，南化水庫管制在33萬立方公尺以下，以延長南化水庫的供水天數。

鄒漢貴強調，4月1日起水情轉為綠燈，主要是提醒用戶水情稍緊了，要節約用水，但透過區域調度後，供水是穩定的，有些地區反映水壓變低，可能是當地在進行管線工程，並沒有減壓及減量供水，尤其4月8日一波降雨後，高屏溪川流水量又提高到17cms（ 每秒立方公尺），如果不運用也會流掉，目前每天抽取川流水10萬立方公尺到南化水庫，供水到6月是無虞的。