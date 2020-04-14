心花開台語流行歌 改編成嘉義縣防疫舞曲

歌手李千那台語歌「心花開」非常流行，嘉義退休校長王靜文於是以「心花開」的弦律，改編成「嘉義IN病毒OUT 」台語版防疫舞曲，讓聽不懂國語的長輩在唱跳中學到正確的防疫。

嘉義縣政府取得唱片公司及作詞人阿弟仔的授權，使用「心花開」這首歌的弦律，搭配王靜文編寫的台語防疫洗手歌詞及動作，改編成為嘉義縣的防疫舞曲，在各鄉鎮市的長照站及學校推廣。

今天在王靜文的帶領下，嘉義縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、縣議員、縣府一級主管等人，在縣府前廣場，跳起「嘉義IN病毒OUT 」防疫舞曲。

王靜文接受媒體聯訪表示，她退休後在社區、長照C級站教授「家庭關係」的課程，發覺嘉義很多長輩，聽不太懂國語，尤其防疫新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）要大家「濕搓沖捧擦」、「內外夾弓大立腕」，老人家聽了「霧煞煞」，於是她把洗手的程序、戴口罩等用詞，改成台語口語表述，加上動作，以帶動唱的方式，讓長輩學到正確的防疫方法。

翁章梁表示，「嘉義IN病毒OUT」的防疫舞曲，除在社區放送，也要在縣內各級學校推廣，讓學生在學校練習後也能將正確的防疫知識帶回家中教導長輩。

「嘉義IN病毒OUT」的防疫舞曲，原本只是在嘉義新港地區流行，但由於台語歌詞琅琅上口，舞步簡單，老老少少在唱跳中，就能輕鬆做防疫，嘉義縣議員陳文忠建議縣府全面推廣，獲得翁章梁的支持。