台南戶政所自創升級版實名制 刷身分證輕鬆記錄易追蹤

新冠肺炎防疫再升級，民眾到政府機關洽公一律戴口罩，許多機關單位出入實名登記措施，要填寫基本資料花費不少時間，

台南市歸仁戶政事務所員工開發「升級版」實名制流程，除感應條碼，縮短民眾等候時間、減少人員接觸，更能在刷卡登錄身分證字號時，系統也會同時帶出「洽公時間」及「計算洽公人數」，以便掌握出入人員記錄，一但出現帶原者將能迅速追溯源。

戶政所主任江學通表示，目前已有少數政府機關使用身分證條碼感應登記，取代紙本更便利，而且也減少可能傳染疫情風險。當初構想也是要把洽公時間點記錄下來，跟其他機關不同的是，感應身分證條碼通常只會帶出身分證字號，雖可查詢到基本資料，無法確切掌握來所時間，。

歸仁戶政所員工自行設定EXCEL公式，民眾來所洽公拿出身分證Bii條碼，電腦會自動帶出日期、時間並統計人數且並設有自動存檔功能，讓資料儲存更加完整。