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警消醫護休息棧 嘉縣府結合旅宿業者推5折優惠
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣文化觀光局號召縣內旅宿業者推出「警消醫護休息棧」優惠方案，感謝警消醫護人員工作辛勞，只要持證入住縣內指定旅館、民宿，就可享受5折優惠，詳細參與業者名單可上文觀局官網查詢。
文觀局表示，防疫期間警消醫護身處高強度工作環境，壓力之大與辛勞外界難以想像，嘉義縣「警消醫護休息棧」首波針對最辛勞的第一線防疫人員推出，目前已有32家旅館及民宿業者響應，歡迎全國警消醫護人員休假期間到嘉義縣紓解身心壓力，充飽電，共同面對防疫。
文觀局長許有仁表示，縣府超前部署，農曆年前1月20日就已要求旅宿業者全面提升防疫措施，近期持續與衛生局加強旅宿從業人員衛教宣導、督促公共空間消毒及環境清潔，提供國人最安全、最安心的住宿環境。
縣府表示，清明連假期間，國家級警報曾針對阿里山國家森林遊樂區示警，善意提醒大眾在人潮聚集處要保持社交距離及配戴口罩，並非將阿里山列為疫區，嘉義縣不同於都會區的旅遊型態，各景點在連假後也都完成全面消毒，安全無虞，後續也將陸續推出多項優惠方案。
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