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台南國小學童人人有 樞馥捐贈94萬片口罩內襯
為讓學童有健康的學習環境，樞馥公司今天捐贈94萬片口罩內襯給台南市政府，讓每位國小學生都有10片內襯，除了讓口罩使用更多次，也更有效守護學童健康。
樞馥公司是透過立委林宜瑾聯繫，捐贈這批口罩，今天上午由市長黃偉哲代表接受。黃偉哲並與林宜瑾、市議員蔡旺詮，以及樞馥公司董事長陳泓斌示範使用口罩內襯方法，只有把內襯鋪在口罩內層即可。
陳泓斌說，國小學生活動力強，運動時流汗，口罩就會溼，也影響功效，置上內襯，就能避免因口罩潮濕而影響功能，約4小時換1次，效果更好。
黃偉哲表示，因疫情關係，口罩相對珍貴，如何延長口罩使用時間成為重要課題，衛福部就鼓勵以電鍋加熱來殺菌，若再加上內襯，使用次數就更多，也更省口罩，讓更多口罩給需要的人。
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