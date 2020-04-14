台南國小學童人人有 樞馥捐贈94萬片口罩內襯

橘世代來臨，銀髮族也是人手一機，但因不解智慧型手機功能，經常淪為「傻瓜手機」，台南市某連鎖通信行陳姓銷售專員說，安卓版本手機內建Google Map，不僅找餐廳、住址很好用，為銀髮族設定Google帳戶，家人透過電腦遠端登入，即可得知手機位址，對有失智或迷路之虞的銀髮族是一大利器。

2020-04-14 00:06