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影／「嘉義IN 病毒OUT」 嘉義縣推防疫舞曲

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人，今天上午於縣議會開議前，集合縣府廣場共同跳由新港退休校長王靜文改編、寫詞的「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操，並將由教育處長陳添丁協助推廣至嘉義縣各級學校，推廣正確防疫觀念。

「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操歌曲改編自李千娜的台語歌曲「心花開」，由王靜文以防疫觀念「戴口罩、勤洗手、要運動、吃營養」改編歌詞，「嘉義人真健康，大家心清爽」、「出門掛喙罨，洗手愛照起工」並加入編舞。

翁章梁表示「嘉義IN病毒OUT」的防疫舞曲，是透過舞蹈及熟悉的歌曲，加上地方努力共同完成，期望往後由學校端加強防疫觀念，讓鄉親了解落實洗手七字訣、正確戴口罩等，才是防疫重要的工作。

推廣人之一縣議員陳文忠表示，去年縣府推動「不老運動」拍攝「甲意嘉義我愛妳」MV，在媒體上播放，帶動嘉義縣鄉親開心跳舞、健康老化，防疫期間能以這首防疫健康操，不斷提醒鄉親做好防疫觀念，集結眾多的力量，一起守護嘉義縣。

陳添丁強調，要特別感謝環球國際唱片股份有限公司，以及作詞人阿弟仔的授權，讓防疫舞曲能順利完成，並能讓嘉縣各級學校教學傳唱，將防疫觀念正確傳遞出去。

嘉義縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣府一級主管、縣議員、新港文教基金會等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（白衣者）等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（白衣者）等人今天上午於縣府廣場跳「嘉義IN 病毒OUT」防疫戰鬥操。記者陳玫伶／攝影

嘉義 口罩 翁章梁

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