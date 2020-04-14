嘉義旺萊山捐上千瓶乾洗手液 嘉榮醫護大感振奮

嘉義旺萊山公司董事長劉家發今天上午贈送1200瓶乾洗手噴劑及5大箱洗手液，給台中榮總嘉義暨灣橋分院的防疫人員，希望為他們加油打氣，分院長李世強今天在捐贈儀式上表示，感謝旺萊山的義行，尤其藥師背景的劉家發董事長學以致用，關懷醫護的用心，令人敬佩。

劉家發畢業於高雄醫學院，鍾情鳳梨產業，創立旺萊山品牌，還有一句順口溜是「123到台灣，台灣有個阿里山，嘉義有個旺萊山」，今天捐贈物資給院方，讓醫護大感振奮。

劉家發說，嘉義是鳳梨故鄉，以鳳梨酵素、純水、甘油等天然成分及酒精製作乾洗手噴劑，味道清新舒暢；洗手液則是不含酒精，以鳳梨酵素、無患子、氯己定為主要成份，除可抑菌之外，也可殺滅一般細菌，期待守護一線醫護及民眾，安全又健康渡過此波疫情。

劉家發指出，李世強所領導的醫護團隊，對照護雲嘉地區病患健康貢獻良多，因此捐贈乾洗手噴劑及洗手液，希望拋磚引玉方式，共同守護嘉義縣市民眾的健康。

李世強表示，防疫期間，第一線醫護同仁收到來自各界滿滿的鼓勵及支持，感謝有藥師背景的劉家發，讓醫院1000多個員工更有動力，持續努力投入防疫醫療工作，守護雲嘉南地區民眾的健康。

李世強說，民眾為了您我健康要配合相關國家防疫措施，將疫情傳播風險降到最低，做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，「愛有多深，距離就有多遠」。