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嘉義市4個公有市場 各爭取500萬改善基礎設施

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供
嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供

新冠肺炎衝擊經濟，嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案，，以「安全設施」、「衛生設施」、「整潔明亮設施」等面向．提升市場基礎建設，每個市場申請最高額度500萬元的補助經費，希望能度過疫情難關。

經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」，其中針對推動公有市場環境優化振興措施部分，提出「環境優化振興措施」，每個市場最高可補助500萬元，改善市場基礎設施。

市府建設處指出，嘉義市公有零售市場有東公有零售市場、西公有零售市場、保安攤販集中場及北興公有零售市場等4處市場，評估環境優化的個別需求，並做出前後排序，函送經濟部爭取補助經費，後續將由經濟部審查，並核定實際補助經費，即可執行優化環境。

經濟部3月27日函頒「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定比率方式分攤，採中央補助85%、地方自籌15%，補助項目以設施規畫、設置、增設或淘汰費用為主。

環境優化振興措施包含「安全設施」，指的是水溝、路面、指標、招牌、無障礙設施等具安全維護功能設施，「衛生設施」含通風、集水、排水溝等具衛生整潔功能設施；「整潔明亮設施」指採光、照明、機電設施、美學設計、區塊改造等優化場域特色或提升空間舒適的設施。

建設處指出，針對傳統市場紓困已先行調降4大公有市場的攤、舖位使用費，減少3成使用費，並追溯自今年1月起至6月。也配合經濟部配售攤商口罩供申購、現場環境消毒等防疫。

嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供
嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供
嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供
嘉義市府建設處近日向經濟部提報4個公有零售市場的優化振興措施方案。圖／嘉義市府提供

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